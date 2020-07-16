Досить п*дячити зелену енергетику: Тинний анонсував мітинг під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Завтра під стінами ВР відбудеться мітинг інвесторів в "зелену" енергетику. Про це в своєму Facebook
написав бізнесмен, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Ігор Тинний.
Захід розпочнеться о 8 ранку, і пройде під гаслом "Досить п*дячити зелену енергетику".
Мета мітингу - не дати депутатам "умертвити відновлювану енергетику в Україні" шляхом блокування урядового законопроекту про "зелені" тарифи, пише Тинний.
За зривом урядового законопроекту стоять нардепи, які лобіюють інтереси бізнесменів Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського, переконаний глава УАВЕ.
"Депутати за квотами Пінчука і Коломойського зареєстрували понад тисячу триста правок до законопроекту про погіршення умов інвестування у ВДЕ. Погіршення такого масштабу - щоб інвестори розорилися.
Паралельно з цим, без найменшого вагання нардеп Палиця прямо з телеекрану натякає, що тим, хто буде розорятися доведеться продати бізнеси тим, у кого є гроші. А у кого вони в Україні є? Правильно! У тих, хто роками грабує Укрнафту, Енергоатом, Центренерго, державні вугільні шахти і так далі. Хто роками не платить податки і кидає вкладників банків", - пише він.
В Україні виробництвом "зеленої" енергетики займається 170 компаній, нагадує Тинний. Крім акцій протестів інвестори планують судиться з українською владою за кордоном.
"Сподіваємося на координацію протестів з іншими гравцями ринку ВДЕ - нас усього понад 50 тис. осіб, з екологами і просто патріотами", - пише Тинний, попереджаючи, що протистояння слуг олігархів з ВДЕ не закінчиться завтра, або через тиждень.
Нагадаємо, на цьому тижні Рада повинна була прийняти урядовий законопроект про зниження "зелених" тарифів, але він був заспамлений правками, і тому заблокований. У той же час учасники ринку і нардепи з "Батьківщини" і "ЄС" говорять про навмисний зрив законопроекту з боку депутатів "Слуги народу". Зрив законопроекту означає збереження діючих надмірних "зелених" тарифів.