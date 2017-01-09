Досі залишається обмеженим рух автотранспорту у чотирьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Станом на 07:00 9 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Про це повідомили в прес-службі ДСНС, передає УНН.
У ДСНС зазначають, що громадян які отримали обмороження під час заторів не зафіксовано.
“Залишається обмеження руху автотранспорту на автодорогах у 4 областях (Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській),” -йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 тис. 557 од. тех. та 3 тис. 533 чол.
Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 470 автомобілі (за добу — 354 автомобілі), в яких перебувало 3 тис. 862 особи (за добу — 984 особи).
Ситуація щодо стану проїзду на автомобільних дорогах України перебуває на постійному контролі ДСНС.
Як повідомляв УНН, для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2505 одиниць техніки та 3502 осіб.