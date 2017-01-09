До сих пор остается ограниченным движение автотранспорта в четырех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 07:00 9 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает УНН.
В ГосЧС отмечают, что граждан, которые получили обморожения во время пробок не зафиксировали.
"Остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 чел.
Подразделения ГосЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки - 354 автомобиля), в которых находилось 3 тыс. 862 человека (за сутки - 984 человека).
Ситуация с состоянием проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС.
Как сообщал УНН, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 505 единиц техники и 3 502 человека.