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До сих пор остается ограниченным движение автотранспорта в четырех областях Украины

До сих пор остается ограниченным движение автотранспорта в четырех областях Украины

Киев • УНН

 • 9086 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 07:00 9 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает УНН.

В ГосЧС отмечают, что граждан, которые получили обморожения во время пробок не зафиксировали.

"Остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 чел.

Подразделения ГосЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки - 354 автомобиля), в которых находилось 3 тыс. 862 человека (за сутки - 984 человека).

Ситуация с состоянием проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС.

Как сообщал УНН, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 505 единиц техники и 3 502 человека.

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