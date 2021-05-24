Дощі вкриють пів України: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні по Україні пройдуть дощі, без опадів вдень буде на заході. Повітря прогріється місцями до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 24 травня буде хмарно з проясненнями. В Україні дощі, місцями гроза, вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині значні дощі; вдень у західних областях без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, у західних областях 4-8° тепла; вдень 14-19°, у південних та східних областях 21-26°.
Погода у столиці
24 травня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі значні дощі, вдень дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.
Додамо
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.