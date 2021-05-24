Дощі вкриють пів України: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 24 травня буде хмарно з проясненнями. В Україні дощі, місцями гроза, вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині значні дощі; вдень у західних областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних областях 4-8° тепла; вдень 14-19°, у південних та східних областях 21-26°.

Погода у столиці

24 травня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі значні дощі, вдень дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.