Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 24 мая будет облачно с прояснениями. В Украине дожди, местами гроза, ночью в западных, северных, центральных областях, днем в Полтавской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-8° тепла; днем 14-19°, в южных и восточных областях 21-26°.

Погода в столице

24 мая по Киеву облачно с прояснениями. Ночью значительные дожди, днем дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.