Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня по Украине пройдут дожди, без осадков днем будет на западе. Воздух прогреется местами до 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 24 мая будет облачно с прояснениями. В Украине дожди, местами гроза, ночью в западных, северных, центральных областях, днем в Полтавской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных областях без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-8° тепла; днем 14-19°, в южных и восточных областях 21-26°.
Погода в столице
24 мая по Киеву облачно с прояснениями. Ночью значительные дожди, днем дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.