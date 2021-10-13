Дощі та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 13 жовтня помірні дощі, у Одеській та Миколаївській областях, вдень і у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значні дощі; у західній частині, вночі і в північних та східних областях без істотних опадів.

У західних областях вночі та вранці туман.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, у південно-східній частині 13-18°.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без істотних опадів, вдень дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Додамо

Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих, а віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія.