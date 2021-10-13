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13 жовтня: яке сьогодні свято

13 жовтня: яке сьогодні свято

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих, а віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія, пише УНН.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих

День був заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 22 грудня 1989 року і його метою є підвищення рівня обізнаності суспільств щодо того, яких заходів потрібно вживати, щоб зменшити наслідки лих. Цього дня ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в царині зниження небезпеки лих. 

Стихійне лихо – екстремальне явище природи катастрофічного характеру, що приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. Характерними рисами стихійного лиха є його непередбачливість і неможливість своєчасного попередження. За місцем локалізації стихійні лиха поділяють на: літосферні, гідросферні, атмосферні. Від стихійних лих – ураганів, повеней, цунамі, землетрусів, смерчів, пожеж, виверження вулканів, посух, снігових лавин, зсувів рунту тощо, щороку страждають понад чверть мільярда людей. За останні тридцять років кількість стихійних лих збільшилась втричі і наслідки від них стають все більш руйнівними. Як свідчить статистика, жінки і діти під час лих гинуть у 14 разів частіше, ніж чоловіки. Разом з тим, найбільш уразливими групами є інваліди, люди похилого віку і корінні народи. 

Релігійне свято

У церкві 13 жовтня вшановують пам'ять священномученика Григорія. Він був просвітником Вірменії з роду грузинських царів. Єпископом він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.

У середу, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.

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