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13 октября: какой сегодня праздник

13 октября: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Сегодня, 13 октября, в мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий, а верующие чтят память священномученика Григория, пишет УНН.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

День был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 22 декабря 1989 и его целью является повышение уровня осведомленности обществ о том, какие меры нужно принимать, чтобы уменьшить последствия бедствий. В этот день ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Стихийное бедствие - экстремальное явление природы катастрофического характера, приводит к внезапному нарушению нормальной деятельности людей. Характерными чертами стихийного бедствия является его непредусмотрительность и невозможность своевременного предупреждения. По месту локализации стихийные бедствия подразделяют на: литосферные, гидросферные, атмосферные. От стихийных бедствий - ураганов, наводнений, цунами, землетрясений, смерчей, пожаров, извержения вулканов, засух, снежных лавин, оползней почвы и т.д., ежегодно страдают более четверти миллиарда человек. За последние тридцать лет количество стихийных бедствий увеличилось втрое и последствия от них становятся все более разрушительными. Как свидетельствует статистика, женщины и дети во время бедствий погибают в 14 раз чаще, чем мужчины. Вместе с тем, наиболее уязвимыми группами являются инвалиды, пожилые люди и коренные народы.

Религиозный праздник

В церкви 13 октября почтили память священномученика Григория. Он был просветителем Армении из рода грузинских царей. Епископом он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру.

В среду, 13 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Григорий, Марианна, Мария, Михаил.

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