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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106515 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 115692 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103639 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103104 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Актуальное
Дожди и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 20869 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая погода, днем - до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 13 октября умеренные дожди, в Одесской и Николаевской областях, днем и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительные дожди; в западной части, ночью и в северных и восточных областях без существенных осадков.

В западных областях ночью и утром туман.

Температура ночью 3-8° тепла, на юге страны до 11°, в западных областях 0-5° тепла; днем 8-13°, в юго-восточной части 13-18°.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

Добавим

Сегодня, 13 октября, в мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий, а верующие чтят память священномученика Григория.

Украинские Национальные Новости

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