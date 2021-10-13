Дожди и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая погода, днем - до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 13 октября умеренные дожди, в Одесской и Николаевской областях, днем и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительные дожди; в западной части, ночью и в северных и восточных областях без существенных осадков.
В западных областях ночью и утром туман.
Температура ночью 3-8° тепла, на юге страны до 11°, в западных областях 0-5° тепла; днем 8-13°, в юго-восточной части 13-18°.
В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°.
Добавим
Сегодня, 13 октября, в мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий, а верующие чтят память священномученика Григория.