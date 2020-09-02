Дощі на заході на до +36° на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На заході України у середу, 2 вересня, очікується дощова погода, водночас на решті території буде сухо і спекотно - місцями до 36 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 2 вересня в західних областях місцями пройдуть дощі з грозами.
Температура вночі 14-17°, вдень 22-27°; на решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 31-36°.
У Київській області 2 вересня також сухо і спекотно. Температура вночі 17-20°, вдень 30-33°.
Нагадаємо, метеорологи прогнозують, що осінь цього року буде теплою та сухою.