Дожди на западе на до +36° на юге: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На западе Украины в среду, 2 сентября, ожидается дождливая погода, в то же время на остальной территории будет сухо и жарко - местами до 36 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 2 сентября в западных областях местами пройдут дожди с грозами.
Температура ночью 14-17°, днем 22-27°; на остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 31-36°.
В Киевской области 2 сентября также сухо и жарко. Температура ночью 17-20°, днем 30-33°.
Напомним, метеорологи прогнозируют, что осень в этом году будет теплой и сухой.