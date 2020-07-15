Дощі на півночі та +28° на півдні: прогноз погоди на сьогодні

"Найближчої доби у північно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, вночі на Сумщині та Харківщині значні дощі; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура вночі 9-16°, вдень 18-24°, на півдні країни до 28°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.