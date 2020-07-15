Дощі на півночі та +28° на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Північний схід України у середу накриють дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої доби у північно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, вночі на Сумщині та Харківщині значні дощі; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Температура вночі 9-16°, вдень 18-24°, на півдні країни до 28°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.