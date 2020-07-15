Дощі на півночі та +28° на півдні: прогноз погоди на сьогодні

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19 березня, 18:42 • 90299 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 131616 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 113008 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127511 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132402 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123249 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 165987 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125723 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125346 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124248 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Північний схід України у середу накриють дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Найближчої доби у північно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, вночі на Сумщині та Харківщині значні дощі; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура вночі 9-16°, вдень 18-24°, на півдні країни до 28°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море

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