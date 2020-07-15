Дожди на севере и +28° на юге: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Северо-восток Украины в среду накроют дожди, на остальной территории без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие сутки в северо-восточной части кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Сумской и Харьковской области значительные дожди, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Температура ночью 9-16°, днем 18-24°, на юге страны до 28°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.