Дощі на півночі і сході та до +30°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Робочий тиждень завершиться в Україні короткочасними дощами на півночі та сході, на решті території - суха погода. Вдень температура повітря підніметься до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"28 серпня у північних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, у південній частині 25-30°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.