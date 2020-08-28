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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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10 квітня, 15:28 • 151126 перегляди

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Дощі на півночі і сході та до +30°: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Робочий тиждень завершиться в Україні короткочасними дощами на півночі та сході, на решті території - суха погода. Вдень температура повітря підніметься до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дощі на півночі і сході та до +30°: прогноз погоди на сьогодні

"28 серпня у північних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, у південній частині 25-30°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.

Українські Національні Новини

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