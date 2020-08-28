Дожди на севере и востоке и до +30°: прогноз погоды на сегодня

"28 августа в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 19-24°, в южной части 25-30°.

Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.