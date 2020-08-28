Дожди на севере и востоке и до +30°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Рабочая неделя завершится в Украине кратковременными дождями на севере и востоке, на остальной территории - сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"28 августа в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 19-24°, в южной части 25-30°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.