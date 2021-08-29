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17 березня, 19:38 • 98939 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122786 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 178747 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154902 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154208 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162289 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179258 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150249 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159394 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176129 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Дощі на пів України та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дощі сьогодні очікуються на частині території України, в основному - на заході. Погода знову потішить теплом - місцями до 33 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 29 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

На решті території без опадів, лише на Київщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 28-33° (у Київській та Чернігівській областях вночі 10-15°, вдень 22-27°).

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Додамо

29 серпня, - День пам'яті захисників України. Сьогодні по усій Україні приспущено Державний прапор. Впродовж майже 40 хвилин у Міністерстві оборони України будуть зачитувати імена полеглих Героїв. Лунатиме військовий салют їх пам’яті. 228 разів вдарить скорботний Дзвін. Буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Також сьогодні відзначають Горіховий спас та День шахтаря.

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