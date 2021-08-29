Дощі на пів України та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 29 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

На решті території без опадів, лише на Київщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 28-33° (у Київській та Чернігівській областях вночі 10-15°, вдень 22-27°).

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Додамо

29 серпня, - День пам'яті захисників України. Сьогодні по усій Україні приспущено Державний прапор. Впродовж майже 40 хвилин у Міністерстві оборони України будуть зачитувати імена полеглих Героїв. Лунатиме військовий салют їх пам’яті. 228 разів вдарить скорботний Дзвін. Буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Також сьогодні відзначають Горіховий спас та День шахтаря.