Дортмундська "Борусія" розірвала контракт з Т.Тухелем
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Дортмундська "Борусія" повідомила про розірвання угоди з німецьким фахівцем Томасом Тухелем, передає УНН з посиланням на прес-службу німецького клубу.
"Ми дякуємо Томасу Тухелю і його тренерському штабу за роботу в "Борусії", як успішний результат, перемога у фіналі Кубку Німеччини у грі з "Антрахтом". У професійному майбутньому, ми бажаємо Т.Тухелю тільки найкращого", - йдеться в заяві клубу.
Також зазначається, що угода між клубом та тренером була розірвана за обопільною згодою сторін.
Як повідомляв УНН, дортмундська Борусія вчетверте завоювала Кубок Німеччини.