Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с Т.Тухелем

"Мы благодарим Томасу Тухелю и его тренерскому штабу за работу в "Боруссии", как успешный результат, победа в финале Кубка Германии в игре с "Антрахтом". В профессиональном будущем, мы желаем Т.Тухелю только лучшего", - говорится в заявлении клуба .

Также отмечается, что соглашение между клубом и тренером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Как сообщал УНН, дортмундская Боруссия четвертый раз завоевала Кубок Германии.