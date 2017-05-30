Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с Т.Тухелем
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Дортмундская "Боруссия" сообщила о расторжении соглашения с немецким специалистом Томасом Тухель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.
"Мы благодарим Томасу Тухелю и его тренерскому штабу за работу в "Боруссии", как успешный результат, победа в финале Кубка Германии в игре с "Антрахтом". В профессиональном будущем, мы желаем Т.Тухелю только лучшего", - говорится в заявлении клуба .
Также отмечается, что соглашение между клубом и тренером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Как сообщал УНН, дортмундская Боруссия четвертый раз завоевала Кубок Германии.