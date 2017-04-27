Дортмундська "Борусія" обіграла "Баварію" на шляху до фіналу Кубка Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У півфіналі Кубка Німеччини мюнхенська “Баварія” на своєму полі поступилася дортмундській “Борусії” з рахунком 2:3, інформує УНН з посиланням на сайт “Баварії”.
На очах у 75 000 глядачів на “Альянц Арені” команда Карло Анчелотті домінувала більшу частину ігрового часу, але не зуміла оформити путівку до вирішального етапу.
Після голу Марко Ройса (19 хвилина) мюнхенці завдяки результативним ударам Хаві Мартінеса (19) і Матса Хуммельса (41) переломили хід зустрічі. Однак, у другому таймі П’єр-Емерік Обамеянг (69) відновив рівновагу, а Осман Дембеле на 74-й хвилині забив переможний м’яч.
Примітно, що в останні п’ять років “Баварія” або “Боруссія” неодмінно опинялася у фіналі Кубка Німеччини. Мюнхенці тричі святкували тріумф, “Борусія” тільки один раз.
Варто відзначити, що до цієї зустрічі майже п’ять років/27 матчів поспіль “Баварія” була непереможною в Кубку Німеччини (після 90 або 120 хвилин).
Додамо, що у фіналі Кубка на дортмундців очікує баталії проти “Айнтрахту” з Франкфурту.