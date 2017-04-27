Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" на пути к финалу Кубка Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В полуфинале Кубка Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 2: 3, информирует УНН со ссылкой на сайт "Баварии".
На глазах у 75 000 зрителей на "Альянц Арене" команда Карло Анчелотти доминировала большую часть игрового времени, но не сумела оформить путевку к решающему этапу.
После гола Марко Ройса (19 минута) мюнхенцы благодаря результативным ударам Хави Мартинеса (19) и Матса Хуммельса (41) переломили ход встречи. Однако, во втором тайме Обамеянг (69) восстановил равновесие, а Осман Дембеле на 74-й минуте забил победный мяч.
Примечательно, что в последние пять лет "Бавария" или "Боруссия" непременно оказывалась в финале Кубка Германии. Мюнхенцы трижды праздновали триумф, "Боруссия" только один раз.
Стоит отметить, что к этой встрече почти пять лет / 27 матчей подряд "Бавария" была непобедимой в Кубке Германии (после 90 или 120 минут).
Добавим, что в финале Кубка на дортмундцев ожидает баталии против "Айнтрахта" из Франкфурта.