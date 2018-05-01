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Дорогою на Говерлу виявили тіло іноземця

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Карпатах на підйомі на Говерлу виявили тіло загиблого чоловіка, який виявився жителем Хорватії. Про це УНН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Дорогою на Говерлу виявили тіло іноземця

"30 квітня до оперативно-координаційного центру Івано-Франківської області надійшло повідомлення про те, що один із туристів під час сходження на Говерлу виявив неподалік бази відпочинку "Заросляк" чоловіка у непритомному стані", – йдеться в повідомленні.

До місця направили рятувальників пошуково-рятувального відділення.

"На підйомі на Говерлу на стежці рятувальники виявили тіло чоловіка, жителя Республіки Хорватія, 1952 року народження", – зазначили у ДСНС.

Наразі обставини та причини загибелі встановлюються. За попередньою інформацією, загиблий здійснював сходження у складі туристичної групи з 12 людей.

Нагадаємо, четверо туристів загинули у швейцарських Альпах у зв'язку з негодою.

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