Дорогою на Говерлу виявили тіло іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Карпатах на підйомі на Говерлу виявили тіло загиблого чоловіка, який виявився жителем Хорватії. Про це УНН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
"30 квітня до оперативно-координаційного центру Івано-Франківської області надійшло повідомлення про те, що один із туристів під час сходження на Говерлу виявив неподалік бази відпочинку "Заросляк" чоловіка у непритомному стані", – йдеться в повідомленні.
До місця направили рятувальників пошуково-рятувального відділення.
"На підйомі на Говерлу на стежці рятувальники виявили тіло чоловіка, жителя Республіки Хорватія, 1952 року народження", – зазначили у ДСНС.
Наразі обставини та причини загибелі встановлюються. За попередньою інформацією, загиблий здійснював сходження у складі туристичної групи з 12 людей.
Нагадаємо, четверо туристів загинули у швейцарських Альпах у зв'язку з негодою.