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По дороге на Говерлу обнаружили тело иностранца

Киев • УНН

 • 16522 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Карпатах на подъеме на Говерлу обнаружили тело погибшего мужчины, который оказался жителем Хорватии. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По дороге на Говерлу обнаружили тело иностранца

"30 апреля в оперативно-координационный центр Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что один из туристов во время восхождения на Говерлу обнаружил неподалеку базы отдыха" Заросляк "мужчину в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

К месту направили спасателей поисково-спасательного отделения.

"На подъеме на Говерлу на тропе спасатели обнаружили тело мужчины, жителя Республики Хорватия, 1952 года рождения", - отметили в ГСЧС.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. По предварительной информации, погибший совершал восхождение в составе туристической группы из 12 человек.

Напомним, четверо туристов погибли в швейцарских Альпах в связи с непогодой.

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