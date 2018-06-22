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Дороги в Україні стануть вужчими

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Дороги в Україні стануть вужчими. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook, передає УНН.

“Ми підвищуємо безпеку і комфорт людей. Тому одна з ініціатив, яку ми ввели в нових ДБН — звуження ширини смуг руху на дорогах”, — написав Парцхаладзе.

За його словами, сьогодні в Україні ширина однієї смуги складає 3,5-3,75 метрів в залежності від призначення доріг. Але європейська практика показала, що дороги з меншою шириною смуг руху (3-3,25 метрів) підсвідомо спонукають водіїв їхати обережніше та з меншою швидкістю. Тому кількість аварій в ЄС набагато менша.

Замість таких широких смуг, як додав заступник міністра регіонального розвитку, можна буде облаштувати велодоріжки, окремі смуги для громадського транспорту або додаткові для авто.

Парцхаладзе уточнив, що такі зміни сприятимуть:

  • підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності;
  • збільшенню пропускної здатності вулиць та зменшенню заторів;

Відповідно до нового ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення у найкрупніших, крупних, великих, середніх та малих містах, окрім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах та головних вулицях складатиме 3 м. На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найкрупніших і крупних містах ширина смуги руху дорівнюватиме 3,5 м. На місцевих житлових вулицях і дорогах усіх населених пунктів ширина смуги руху складатиме 2,75 м.

Оновлений ДБН вступить в силу з 1 вересня 2018 року.

Нагадаємо, у оновлених ДБН пропонувалося заборонити проектування зупинок громадського транспорту без спеціальних захисних огороджень перильного типу.

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