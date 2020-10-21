Дороги у київських дворах назвали кошмаром

"Заїдьте у двори. Я часто їжджу дворами, за родом своєї діяльності. Це ж кошмар, це яма на ямі. І найцікавіше, я до сих пір не можу зрозуміти, чия це відповідальність, ось ці прибудинкові дороги ремонтувати", - сказала кандидатка в мери Києва.

За її словами, відповідальність за стан доріг негласно перекладають на самих мешканців, але при цьому системність не встановлена. У КМДА повинна бути чітка система завдань і прорахунок коефіцієнта корисної дії від службовців, впевнена Гранцева.

"Ви коли-небудь зустрічали десь, або може хтось казав, що в Київській міській адміністрації є підрозділ, у якого є чіткі завдання і є KPI (Ключові показники ефективності), за якими можна сказати до яких цілей вони прагнуть. Які дороги повинні бути, за скільки часу? Те про що я постійно говорю", - сказала вона.

Нагадаємо, в мери столиці балотується 20 кандидатів, серед яких 17 чоловіків і 3 жінки.

Про свою мотивацію брати участь у виборах Гранцева раніше розповіла в інтерв'ю УНН. Також вона зазначила, що останні роки її професійна діяльність пов'язана зі сферою ЖКГ в Києві. Вона - голова Національної Української Асоціації житла.