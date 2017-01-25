“Дорога до серця” WOG зібрала більше 700 тис. для допомоги важкохворим дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Клієнти компанії WOG у рамках благодійної акції “Дорога до серця” вже зібрали 722 094 грн для закупки медичного обладнання для важкохворих дітей та немовлят, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії WOG.
“Друзі, поспішаємо поділитися нашою спільною маленькою перемогою, адже витрачаючи лише по 3 грн, нам вже вдалося назбирати 722 094 грн. На сьогодні ви придбали 240 698 сердечок. Ми щиро вдячні кожному.
До речі, працівники АЗК, які щодня пропонують вам придбати символічне сердечко, й самі постійно їх купують. Адже кожен з нас розуміє всю значущість даної благодійної програми. "Дорога до серця" — це реальна можливість зробити націю здоровішою, подарувати шанс на життя тим діткам, які не мали його взагалі”, — повідомили у компанії.
Також у компанії нагадали, що їхньою ціллю є зібрати 1 млн 120 тис. 776 грн для закупки медичного обладнання у лікарні.
“Ми продовжуємо закликати вас на допомогу, адже наша ціль — 1 млн 120 тис. 776 грн. Саме ця сума потрібна, аби закупити життєво необхідне медичне обладнання у лікарні, де через його брак щодня помирають діти. На які саме потреби підуть кошти, можна дізнатися за посиланням.
Кожного дня ми переконуємося у вашій чуйності. Тільки небайдуже до чужої біди серце може відгукнутися на прохання допомогти тим, хто сам собі допомогти не в змозі. Вартість здорового майбутнього малюка не дорога — лише 3 грн та наша єдність. Нехай кожна мама знову почує веселий сміх та тупіт своєї дитини. Допоможімо їм назавжди забути про сірі лікарняні стіни, крапельниці та пігулки”, — додали у компанії.
Нагадаємо, клієнти WOG цьогоріч встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.
Так, акція “Дорога до серця” зібрала рекордну кількість коштів — 1 337 136 грн.
Зібрані в рамках акції кошти розподілили між двома медичними закладами — Центром дитячої кардіології та кардіохірургії та Першотравневої ЦГМБ.
У Первомайськ куплений за 480 002 грн апарат ШВЛ Ювента А для штучної вентиляції легенів.
Для столичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, куди звертаються батьки з усієї України, куплені набори інструментів для інвазивних операцій на суму 799 799 грн.
Крім того, частина від зібраних грошей — 45 239,78 грн — перерахована на підтримку ще одного соціального проекту “Партнерська Дорога до серця-3”.
Як повідомляв УНН, 19 грудня WOG розпочала щорічну благодійну акцію “Дорога до серця”.