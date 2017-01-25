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"Дорога к сердцу" WOG собрала более 700 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям

"Дорога к сердцу" WOG собрала более 700 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям

Киев • УНН

 • 6549 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Клиенты компании WOG в рамках благотворительной акции "Дорога к сердцу" уже собрали 722 094 грн для закупки медицинского оборудования для тяжелобольных детей и младенцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.

"Друзья, спешим поделиться нашей общей маленькой победой, ведь тратя лишь по 3 грн, нам уже удалось собрать 722 094 грн. На сегодня вы приобрели 240698 сердечек. Мы искренне благодарны каждому.

Кстати, работники АЗК, которые ежедневно предлагают вам приобрести символическое сердечко, и сами постоянно их покупают. Ведь каждый из нас понимает всю значимость для данной благотворительной программы. "Дорога к сердцу" - это реальная возможность сделать нацию здоровой, подарить шанс на жизнь тем детям, которые не имели его вообще", - сообщили в компании.

Также в компании напомнили, что их цель собрать 1 млн 120 тыс. 776 грн для закупки медицинского оборудования в больницы.

"Мы продолжаем призывать вас на помощь, ведь наша цель - 1 млн 120 тыс. 776 грн. Именно эта сумма нужна, чтобы закупить жизненно необходимое медицинское оборудование в больницы, где из-за его нехватки ежедневно умирают дети. На какие именно нужды пойдут средства, можно узнать по ссылке.

Каждый день мы убеждаемся в вашей отзывчивости. Только небезразличное к чужой беде сердце может откликнуться на просьбу помочь тем, кто сам себе помочь не в состоянии. Стоимость здорового будущего малыша не большая - всего 3 грн и наше единство. Пусть каждая мама снова услышит веселый смех и топот своего ребенка. Поможем им навсегда забыть о серых больничных стенах, капельницах и таблетках", - добавили в компании.

Напомним, клиенты WOG в этом году установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".

Так, акция "Дорога к сердцу" собрала рекордное количество средств - 1337136 грн.

Собранные в рамках акции средства распределили между двумя медицинскими учреждениями - Центром детской кардиологии и кардиохирургии и Первомайской ЦГМБ.

В Первомайск куплен за 480 002 грн аппарат ИВЛ "Ювента А" для искусственной вентиляции легких.

Для столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии, куда обращаются родители со всей Украины, куплены наборы инструментов для инвазивных операций на сумму 799 799 грн.

Кроме того, часть от собранных денег - 45 239,78 грн - перечислена в поддержку еще одного социального проекта "Партнерская Дорога к сердцу-3".

Как сообщал УНН, 19 декабря WOG начала ежегодную благотворительную акцию "Дорога к сердцу".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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