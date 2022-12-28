Зеленський домовився з гендиректором BlackRock про координацію з проектів відбудови України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні, 28 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з генеральним директором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком, яка протягом кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента.
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"Український головнокомандувач і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови нашої країни з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Під час розмови було наголошено, що топ-менеджери BlackRock планують здійснити особистий візит до України найближчим часом.
Як зазначається, під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму близько 8 трильйонів доларів.
Доповнення
Обсяг плану швидкої відбудови становить понад 50 тис. об'єктів на понад 12 млрд євро.