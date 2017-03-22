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Допит Пак Кін Хе в прокуратурі тривав 22 години

Допит Пак Кін Хе в прокуратурі тривав 22 години

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Відсторонена від посади президент Південної Кореї покинула прокуратуру після допиту, який тривав 22 години, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Пак Кін Хе відмовилась відповідати на питання журналістів після допиту. Жінка сіла в автомобіль, який чекав її біля прокуратури і поїхала.

У свою чергу в прокуратурі відмовилися від коментарів стосовно того, коли Пак Кін Хе викличуть на допит повторно і чи будуть прокурори клопотати у суді про її затримання. Також, не розголошуються деталі допиту, який був першим після рішення Конституційного суду про схвалення імпічменту президента.

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