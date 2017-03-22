Допит Пак Кін Хе в прокуратурі тривав 22 години

Пак Кін Хе відмовилась відповідати на питання журналістів після допиту. Жінка сіла в автомобіль, який чекав її біля прокуратури і поїхала.

У свою чергу в прокуратурі відмовилися від коментарів стосовно того, коли Пак Кін Хе викличуть на допит повторно і чи будуть прокурори клопотати у суді про її затримання. Також, не розголошуються деталі допиту, який був першим після рішення Конституційного суду про схвалення імпічменту президента.