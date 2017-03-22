Допрос Пак Кын Хе в прокуратуре длился 22 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Отстраненная от должности президент Южной Кореи покинула прокуратуру после допроса, который длился 22 часов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Пак Кын Хе не отказалась отвечать на вопросы журналистов после допроса. Женщина села в автомобиль, который ждал ее у прокуратуры и уехала.
В свою очередь в прокуратуре отказались от комментариев по поводу того, когда Пак Кын Хе вызовут на допрос повторно и будут ли прокуроры ходатайствовать в суде о ее задержании. Также, не разглашаются детали допроса, который был первым после решения Конституционного суда об одобрении импичмента президента.