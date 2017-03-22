Допрос Пак Кын Хе в прокуратуре длился 22 часов

Пак Кын Хе не отказалась отвечать на вопросы журналистов после допроса. Женщина села в автомобиль, который ждал ее у прокуратуры и уехала.

В свою очередь в прокуратуре отказались от комментариев по поводу того, когда Пак Кын Хе вызовут на допрос повторно и будут ли прокуроры ходатайствовать в суде о ее задержании. Также, не разглашаются детали допроса, который был первым после решения Конституционного суда об одобрении импичмента президента.