Донька російського олігарха Керімова має чотири вілли на Рив'єрі: прокуратура Франції розпочала розслідування

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За інформацією джерел видання, паризька прокуратура Junalco, яка відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, очолює розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній Гульнарі Керімовій компанії, які володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на Кап д'Антіб у Франції. Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці.

Зазначається, що прокурори Junalco спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, Гульнара витратила 268 мільйонів євро, щоб отримати структуру власності, при цьому кошти були надані здебільшого її братом Саїдом. Адвокат Микита Січов, який представляє інтереси Керімових, припустив, що французька влада знає про зміну власника нерухомості.

"Звіт Tracfin, на який ви посилаєтеся, стосується реструктуризації, проведеної в умовах повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних норм", - сказав він у коментарі виданню.

Керімов, який є російським сенатором, згідно з Bloomberg Billionaires Index володіє статками в 10,9 мільярда доларів. Він перебуває під санкціями США з 2018 року. Два тижні тому Сполучені Штати ввели санкції проти Саїда, Гульнари та чотирьох французьких фірм нерухомості, які вона придбала, а також проти партнера Керімова Олександра Штудхальтера, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.

Європейський Союз і Велика Британія додали Керімова до своїх санкційних списків після повномасштабного вторгнення в Україну. Саїд перебуває під санкціями ЄС з квітня. Попри те, що Керімов перебуває під обмеженнями Євросоюзу, чотири вілли не фігурують у списку замороженої власності Франції.

Нагадаємо

На початку травня 2022 року влада Фіджі затримала 100-метрову яхту російського олігарха Керімова вартістю 300 мільйонів доларів у рамках широкомасштабних санкцій проти осіб, дружніх до президента путіна.