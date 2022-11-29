У дочери российского олигарха Керимова есть четыре виллы на Ривьере: прокуратура Франции начала расследование

Детали

По информации источников издания, парижская прокуратура Junalco, отвечающая за борьбу с организованной преступностью, возглавляет расследование финансовых потоков, которые позволили приобрести 32-летней Гульнаре Керимовой компании, владеющей четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на Кап д'Антиб во Франции. Право собственности на виллы было предметом дела об отмывании денег, открытом несколько лет назад в Ницце.

Отмечается, что прокуроры Junalco опираются на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно этому документу, Гульнара потратила 268 миллионов евро, чтобы получить структуру собственности, при этом средства были предоставлены в большинстве своем ее братом Саидом. Адвокат Никита Сичев, представляющий интересы Керимовых, предположил, что французские власти знают о смене собственника недвижимости.

"Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих норм", - сказал он в комментарии изданию.

Керимов, являющийся российским сенатором, согласно Bloomberg Billionaires Index владеет состоянием в 10,9 миллиарда долларов. Он находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад Соединенные Штаты ввели санкции против Саида, Гульнары и четырех французских фирм недвижимости, которые она приобрела, а также против партнера Керимова Александра Штудхальтера, ранее использовавшего швейцарскую фирму для владения виллами.

Европейский Союз и Великобритания добавили Керимова в свои санкционные списки после полномасштабного вторжения в Украину. Саид находится под санкциями ЕС с апреля. Несмотря на то, что Керимов находится под ограничениями Евросоюза, четыре виллы не фигурируют в списке замороженной собственности Франции.

Напомним

В начале мая 2022 года власти Фиджи задержали 100-метровую яхту российского олигарха Керимова стоимостью 300 миллионов долларов в рамках широкомасштабных санкций против лиц, дружественных с президентом Путиным.