Онучка російського бізнесмена П.Лебедєва загинула в моторошній автокатастрофі в Швейцарії

Як повідомили ЗМІ, однією з жертв цієї аварії стала Діана Лебедєва — онучка Платона Лебедєва, колишнього керівника “МЕНАТЕПу” і фігуранта “справи ЮКОСа”. Пізніше цю інформацію підтвердили і в посольстві Росії в Швейцарії.

Зараз організовується відправка тіл загиблих в Росію.

Нагадаємо, Платон Лебедєв, який відсидів в колонії в Архангельській області 10,5 років, вийшов на свободу 24 січня 2014 року, а приблизно за місяць до цього був звільнений і колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський.