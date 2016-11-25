Онучка російського бізнесмена П.Лебедєва загинула в моторошній автокатастрофі в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У четвер, 24 листопада, в Швейцарії впав з моста в річку автомобіль, в якому знаходилися двоє людей — 19-річна дівчина і 23-річний чоловік, обидва загинули. Про це УНН повідомляє із посиланням на Аargauer Zeitung.
Як повідомили ЗМІ, однією з жертв цієї аварії стала Діана Лебедєва — онучка Платона Лебедєва, колишнього керівника “МЕНАТЕПу” і фігуранта “справи ЮКОСа”. Пізніше цю інформацію підтвердили і в посольстві Росії в Швейцарії.
Зараз організовується відправка тіл загиблих в Росію.
Нагадаємо, Платон Лебедєв, який відсидів в колонії в Архангельській області 10,5 років, вийшов на свободу 24 січня 2014 року, а приблизно за місяць до цього був звільнений і колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський.