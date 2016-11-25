Внучка российского бизнесмена П.Лебедева погибла в жуткой автокатастрофе в Швейцарии

Как сообщили СМИ, одной из жертв этой аварии стала Диана Лебедева - внучка Платона Лебедева, бывшего руководителя "МЕНАТЕПа" и фигуранта "дела ЮКОСа". Позже эту информацию подтвердили и в посольстве России в Швейцарии.

Сейчас организуется отправка тел погибших в Россию.

Напомним, Платон Лебедев, отсидевший в колонии в Архангельской области 10,5 лет, вышел на свободу 24 января 2014, а примерно за месяц до этого был освобожден и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.