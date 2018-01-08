Донька Ірини Ноздровської: Справу має контролювати народ

“Мені здається, що цю справу має контролювати народ. Коли люди звертають на це увагу і вимагають справедливості, то посадовці бояться і вирішують ці питання", - переконана Анастасія.

Вона сподівається, що тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах розслідування вбивства її матері, оскільки вона сумнівається у якості розслідування вбивства матері та в правоохоронній системі в цілому.

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"Мама завжди з ними боролася, вимагала справедливості і законних рішень. Вона неодноразово зверталася за допомогою до всіх цих слідчих. Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри. І якби справа не набула такого резонансу, то вони б і далі займалися бездіяльністю", - зазначила Анастасія Ноздровська.

Як раніше повідомляло УНН, поблизу села Демидів Вишгородського району Київської області у водоймі було виявлене тіло правозахисниці Ірини Ноздровської, яка зникла наприкінці грудня у Києві. Експертиза підтвердила наявність слідів насильницької смерті на тілі загиблої правозахисниці - колото-різаних ран в області шиї, внаслідок чого версія самогубства не розглядається.

До розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської залучили 300 працівників Національної поліції, зокрема оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула у резонансному ДТП у вересні 2015 року. Хід розслідування Ноздровська не просто ретельно контролювала, але проходила в статусі потерпілої. Весь цей час вона отримувала погрози від родичів винуватця ДТП.

Останнім повідомленням (від 28 грудня) Ноздровської на її сторінці в Facebook був опис подробиць з засідання Апеляційного суду Київської області від 27 грудня, під час якого оскаржувався запобіжний захід винуватцю ДТП, через яку загинула її сестра, Дмитру Россошанському.

Винуватець ДТП, у якому загинула сестра Ноздровської Россошанський міг вийти з-під варти, скориставшись "Законом про амністію" і опинитися на волі. В ході розгляду справи в апеляційній інстанції справа була направлена ​​на повторне розслідування через порушення при розгляді в першій інстанції.