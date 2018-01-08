Дочь Ирины Ноздровской: Дело должен контролировать народ

“Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы”, - убеждена Анастасия.

Она надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах расследование убийства её матери, поскольку она сомневается в качестве расследования убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США призвали наказать виновных в убийстве Ноздровской

“Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше занимались бездеятельностью”, - отметила Анастасия Ноздровська.

Как ранее сообщало УНН, вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла в конце декабря в Киеве. Экспертиза подтвердила наличие следов насильственной смерти на теле погибшей правозащитницы — колото-резаных ран в области шеи, в результате чего версия самоубийства не рассматривается.

К расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской привлекли 300 работников Национальной полиции, в частности, оперативников Департамента уголовного розыска и следователей.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, погибшей в резонансном ДТП в сентябре 2015 года. Ход расследования Ноздровской не просто тщательно контролировала, но проходила в статусе потерпевшей. Всё это время она получала угрозы от родственников виновника ДТП.

Последним сообщением (от 28 декабря) Ноздровской на её странице в Facebook было описание подробностей заседания Апелляционного суда Киевской области от 27 декабря, во время которого оспаривалась мера пресечения виновнику ДТП, из-за которого погибла её сестра, Дмитрию Россошанский.

Виновник ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской Россошанский мог выйти из-под стражи, воспользовавшись “Законом об амнистии” и оказаться на свободе. В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции дело было направлено на повторное расследование за нарушений при рассмотрении в первой инстанции.