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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Донецького поліцейського затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Правоохоронці викрили на хабарництві оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Краматорська. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Донецького поліцейського затримали на хабарі

Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав гроші від місцевого жителя за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання партії канабісу.

Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання у центрі міста тринадцяти з половиною тисяч гривень хабара.

Лейтенанту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщини за систематичне вимагання хабарів судитимуть поліцейського.

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