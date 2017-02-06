Донецкого полицейского задержали на взятке

Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение партии каннабиса.

Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения в центре города тринадцати с половиной тысяч гривен взятки.

Лейтенанту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, в Николаевской области за систематическое вымогательство взяток будут судить полицейского.