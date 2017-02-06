Донецкого полицейского задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили во взяточничестве оперуполномоченного отдела криминальной полиции Краматорска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение партии каннабиса.
Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения в центре города тринадцати с половиной тысяч гривен взятки.
Лейтенанту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, в Николаевской области за систематическое вымогательство взяток будут судить полицейского.