Донецький “Шахтар” переграв польську “Краковію” під час зборів у Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Донецький “Шахтар” виграв свій перший товариський матч під час навчально-тренувального збору в Іспанії, гірники із рахунком 2:0 переграли польську “Краковію”, передає УНН.
На перший тайм тренер донеччан Пауло Фонсека виставив такий склад: Антон Каніболоцький, Даріо Срна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Марсіо Азеведо, Тарас Степаненко, Максим Малишев, Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Факундо Феррейра.
Матч команди розпочали у неквапливому темпі, поперемінно володіючи м’ячем. На 17-ій хвилині Марлос прорвався повз двох захисників “Краковії”, втім переграти воротаря поляків бразильцю не вдалося. На 27-ій хвилині Марсіо Азеведо, обігравшись із Тайсоном, потужно пробивав по воротах — м’яч пройшов над поперечиною. На 35-ій хвилині “Краковія” відповіла найбільш небезпечним моментом відрізку гри — Якуб Вуйцицьки скинув на Кшиштофа Пентека, який без опіки захисників "Шахтаря“, розстрілював Каніболоцького впритул, втім кіпер “Шахтаря” із ударом впорався. Відповіли гірники за 10 хвилин — на останній хвилині тайму — Ферейра пришвидшився до воріт суперника, перекинув Сандомерськи, але м’яч поцілив у стійку.
У другому таймі Пауло Фонсека зробив 11 замін, тим самим випустивши другий склад: Андрій П’ятов, Василь Кобін, Олександр Кучер, Іван Ордець, Ісмаїлі, В’ячеслав Танковський, Фред, Олександр Зубков, Дентіньйо, Бернард, Густаво-Бланко Лещук.
Так у складі гірників дебютував екс-гравець “Карпат”, нападник Густаво-Бланко Лещук. Також свій шанс отримали молоді гравці В’ячеслав Танковський та Олександр Зубков. Свій шанс О.Зубков використав сповна — вже на 55-ій хвилині вихованець академії “Шахтаря” прийняв м’яч із глибини поля та впевнено відправив його у ворота повз кіпера поляків Сандомерськи. Через 5 хвилин м’яч побував і у сітці воріт “Шахтаря”, втім вийшовший на заміну у “Краковії” Щепаняк, пробивав із положення поза грою.
На 89-ій хвилині рахунок подвоїв Дентіньйо — захисник поляків невдало зіграв при подачі кутового, скинувши м’яч прямо на голову бразильцю.
Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу “Шахтаря”.
Наступний матч гірники проведуть 28 січня вже у Португалії в рамках турніру “Atlantic Cup” проти шведського “Норчеппінга”.
Нагадаємо, 21 січня київське “Динамо” із рахунком 3:1 переграло аутсайдера другої німецької бундесліги “Санкт-Паулі” під час свого першого матчу на навчально-тренувальному зборі у Марбельї