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Донецкий "Шахтер" переиграл польскую "Краковию" во время сборов в Испании

Донецкий "Шахтер" переиграл польскую "Краковию" во время сборов в Испании

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Донецкий "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, горняки со счетом 2:0 переиграли польскую "Краковию", передает УНН.

На первый тайм тренер дончан Пауло Фонсека выставил следующий состав: Антон Каниболоцкий, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Феррейра.

Матч команды начали в медленном темпе, попеременно владея мячом. На семнадцатой минуте Марлос прорвался мимо двух защитников "Краковии", впрочем переиграть вратаря поляков бразильцу не удалось. На двадцать седьмой минуте Марсио Азеведо, обыгравшись с Тайсоном, мощно пробивал по воротам - мяч прошел над перекладиной. На тридцать пятой минуте "Краковия" ответила наиболее опасным моментом отрезком игры - Якуб Вуйцицьки сбросил на Кшиштофа Пентека, который без опеки защитников "Шахтера" расстреливал Каниболоцкого вплотную, впрочем кипер "Шахтера" с ударом справился. Ответили горняки через 10 минут - на последней минуте тайма - Феррейра ускорился к воротам соперника, перекинул Сандомерски, но мяч попал в штангу.

Во втором тайме Пауло Фонсека сделал 11 замен, тем самым выпустив второй состав: Андрей Пятов, Василий Кобин, Александр Кучер, Иван Ордец, Исмаили, Вячеслав Танковский, Фред, Александр Зубков, Дентиньо, Бернард, Густаво Бланко Лещук.

Так, в составе горняков дебютировал экс-игрок "Карпат", нападающий Густаво Бланко Лещук. Также свой шанс получили молодые игроки Вячеслав Танковский и Александр Зубков. Свой шанс А.Зубков использовал сполна - уже на пятьдесят пятой минуте воспитанник академии "Шахтера" принял мяч из глубины поля и уверенно отправил его в ворота мимо кипера поляков Сандомерски. Через 5 минут мяч побывал и в сетке ворот "Шахтера", впрочем вышедший на замену в "Краковии" Щепаняк пробивал из положения вне игры.

На восемьдесят девятой минуте счет удвоил Дентиньо - защитник поляков неудачно сыграл при подаче углового, сбросив мяч прямо на голову бразильцу.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Шахтера".

Следующий матч горняки проведут 28 января уже в Португалии в рамках турнира "Atlantic Cup" против шведского "Норчеппинга".

Напомним, 21 января киевское "Динамо" со счетом 3:1 переиграло аутсайдера второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" во время своего первого матча на учебно-тренировочном сборе в Марбелье.

Украинские Национальные Новости

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