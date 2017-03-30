Донецький депутат закликав захопити держвладу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Донеччині оголошено підозру місцевому депутату та підприємцю в закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що двоє громадян України - місцевий депутат та підприємець, у квітні 2014 року, перебуваючи у смт. Велика Новосілка Донецької області, вирішили вчиняти дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.
Так, прибувши на площу перед будівлею Великоновосілківської районної державної адміністрації, де відбувався мітинг, виступаючи перед присутніми мешканцями селища, вони здійснили публічні заклики, спонукаючи громадян до насильницької зміни та повалення конституційного ладу в України та захоплення державної влади.
Своїми діями підозрювані вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.109 КК України.
Через деякий час після скоєного обидва правопорушники втекли на тимчасово окуповану бойовиками територію, тому стосовно них здійснюється спеціальне досудове розслідування. Наразі їм заочно оголошено підозру у вчиненні вказаного злочину.
Розслідування триває.
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