Донецкий депутат призвал захватить госвласть в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103193 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117052 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112870 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104507 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154092 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Донецкий депутат призвал захватить госвласть в Украине

Донецкий депутат призвал захватить госвласть в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Донецкой области объявили подозрение местному депутату и предпринимателю в призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что двое граждан Украины - местный депутат и предприниматель, в апреле 2014 года, находясь в с. Великая Новоселка Донецкой области, решили совершать действия, направленные на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Так, прибыв на площадь перед зданием Великоновоселковской районной государственной администрации, где проходил митинг, выступая перед собравшимися жителями поселка, они осуществили публичные призывы, побуждая людей к насильственному изменению и свержение конституционного строя в Украине и захвата государственной власти.

Своими действиями подозреваемые совершили уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.109 УК Украины.

Через некоторое время после совершенного оба правонарушители скрылись на временно оккупированную боевиками территорию, поэтому по ним осуществляется специальное досудебное расследование. Теперь им заочно объявлено подозрение в совершении указанного преступления.

Расследование продолжается.

Как сообщал УНН, на блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР".

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