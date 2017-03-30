Донецкий депутат призвал захватить госвласть в Украине

Установлено, что двое граждан Украины - местный депутат и предприниматель, в апреле 2014 года, находясь в с. Великая Новоселка Донецкой области, решили совершать действия, направленные на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Так, прибыв на площадь перед зданием Великоновоселковской районной государственной администрации, где проходил митинг, выступая перед собравшимися жителями поселка, они осуществили публичные призывы, побуждая людей к насильственному изменению и свержение конституционного строя в Украине и захвата государственной власти.

Своими действиями подозреваемые совершили уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.109 УК Украины.

Через некоторое время после совершенного оба правонарушители скрылись на временно оккупированную боевиками территорию, поэтому по ним осуществляется специальное досудебное расследование. Теперь им заочно объявлено подозрение в совершении указанного преступления.

Расследование продолжается.

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