Донецьких посадовців викрили на привласненні держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Протиправну діяльність з привласнення державних коштів керівництвом Донецького міжрайонного управління водного господарства викрили правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що упродовж 2014-2015 років керівники підприємства фіктивно влаштували на роботу 19 своїх друзів і родичів. Вони вносили неправдиві дані у накази, табелі виходу на роботу, зарплатні відомості, виплачували “мертвим душам” заробітну плату, надавали матеріальну допомогу. Гроші, а це загалом понад 200 тисяч гривень, через електронні картки отримували власноруч та привласнювали.
Зловмисникам повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами через підробку документів у складі організованої групи. Організатора оборудки оголошено у розшук. Вирішується питання про взяття під варту двох його співучасників.
Досудове слідство триває.