Донецьких посадовців викрили на привласненні держкоштів

Встановлено, що упродовж 2014-2015 років керівники підприємства фіктивно влаштували на роботу 19 своїх друзів і родичів. Вони вносили неправдиві дані у накази, табелі виходу на роботу, зарплатні відомості, виплачували “мертвим душам” заробітну плату, надавали матеріальну допомогу. Гроші, а це загалом понад 200 тисяч гривень, через електронні картки отримували власноруч та привласнювали.

Зловмисникам повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами через підробку документів у складі організованої групи. Організатора оборудки оголошено у розшук. Вирішується питання про взяття під варту двох його співучасників.

Досудове слідство триває.