Донецких чиновников уличили в присвоении госсредств

Установлено, что на протяжении 2014-2015 годов руководители предприятия фиктивно устроили на работу 19 своих друзей и родственников. Они вносили неправдивые данные в приказы, табеля выхода на работу, зарплатные ведомости, выплачивали "мертвым душам" заработную плату, оказывали материальную помощь. Деньги, а это в общей сложности более 200 тыс. гривен, через электронные карточки получали собственноручно и присваивали.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в завладении государственными средствами через подделку документов в составе организованной группы. Организатора сделки объявили в розыск. Решается вопрос о заключении под стражу двух его соучастников.

Досудебное следствие продолжается.