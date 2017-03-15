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Донецькі правоохоронці розповіли про деталі нападу на блокпост біля Слов'янська

Донецькі правоохоронці розповіли про деталі нападу на блокпост біля Слов'янська

Київ • УНН

 • 10320 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці, які постраждали від вчорашнього нападу на блокпост біля Слов'янська, розповіли про деталі конфлікту, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Підполковник поліції Павло Свір, який наразі обіймає посаду начальника кримінальної поліції Слов’янського відділу поліції, був у числі співробітників поліції, які у рамках контрдиверсійних заходів Антитерористичного центру несли службу на блокпості при в’їзді у Слов’янськ. Коли до посту наблизилася колона автомобілів, правоохоронці зупинили людей для стандартної перевірки на наявність заборонених та небезпечних предметів.

"Ми всіх попросили показати документи та надати можливість оглянути автомобіль на наявність зброї, вибухівки, боєприпасів, на що люди категорично відмовилися та стали прориватися через блокпос. У деяких наших співробітників намагалися забрати зброю, а інших народний депутат відштовхував, усіляко провокував конфлікт, бійку. Він показував своє посвідчення депутата та бив співробітника поліції в обличчя цим же посвідченням", - розповів підполковник.

У результаті підполковник П.Свір отримав струю газу в обличчя від невідомого.

"Ми їм казали: провокуючи цей конфлікт, ви тільки відбираєте час самі у себе. Говорили, що якби вони вели себе нормально, ми би провели огляд документів – і всі проїхали далі. А вони від початку не були налаштовані на нормальне ставлення, їм потрібно було показати свою агресію, принизити співробітників поліції. Вони казали нам: «ви всі донецькі, ви всі сепаратисти», - зазначив П.Свір.

Садни обличчя отримав і начальник сектору моніторингу Слов’янського відділу поліції Ігор Єремеєв. Він розповів, що був травмований, коли намагався допомогти своєму товаришеві: побачив, як того невідомі у камуфляжній формі без пізнавальних знаків затягували за автомат до себе в натовп.

"У цей момент хтось з невідомих вдарив мене по обличчю якимось металічним предметом. Люди вели себе агресивно, намагалися проїхати, наїхати на співробітників поліції, які стояли на дорозі. Кричали й ті, хто приїхав разом із депутатом. Погрожували вирізати сім’ї: знайти та вирізати сім’ї співробітників, які охороняли порядок на блокпості", - розповів І.Єремеєв.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, о 19.30 на автодорозі Київ-Довжанський, на блокпосту біля міста Слов’янськ, під час перевірки працівниками поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області документів у групи осіб (серед яких був народний депутат України), які рухалися на автотранспорті колоною в кількості 13 автомобілів, (близько 80 осіб), виник конфлікт.

В результаті конфлікту семеро працівників поліції, які виконували свої службові обов’язки, отримали тілесні ушкодження. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

 

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