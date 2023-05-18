Донецька область: окупанти вбили 1 цивільного, ще 5 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Протягом минулої доби, 17 травня, війська рф вбили одного мирного мешканця Донеччини, ще п'ятьох поранили. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
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"За 17 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини у Костянтинівці. Ще 5 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, зазначив Кириленко, у Тетянівці було ексгумовано тіло дитини, загиблої під час окупації.
Всього з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в Донецікій області загинуло 1521 цивільних, поранено - 3543. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
11 травня у місті Лиман Краматорського району Донецької області криміналісти ексгумували тіла ще трьох цивільних чоловіків.