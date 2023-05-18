Донецкая область: оккупанты убили 1 гражданского, еще 5 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За прошедшие сутки, 17 мая, войска рф, убили одного мирного жителя Донецкой области, еще пятерых ранили. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.
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"За 17 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области в Константиновке. Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме этого, отметил Кириленко, в Тетяновке было эксгумировано тело ребенка, погибшего во время оккупации.
Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Донецкой области погибло 1521 гражданских, ранены - 3543. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
11 мая в городе Лиман Краматорского района Донецкой области криминалисты эксгумировали тела ещё трёх гражданских мужчин.