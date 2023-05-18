Донецкая область: оккупанты убили 1 гражданского, еще 5 ранены

Цитата

"За 17 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области в Константиновке. Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, отметил Кириленко, в Тетяновке было эксгумировано тело ребенка, погибшего во время оккупации.

Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Донецкой области погибло 1521 гражданских, ранены - 3543. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

11 мая в городе Лиман Краматорского района Донецкой области криминалисты эксгумировали тела ещё трёх гражданских мужчин.