Донецька область: окупанти поранили сім мирних жителів

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"За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному", - йдеться в повідомленні.

Голова Донецької ОВА також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

23 грудня російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення.