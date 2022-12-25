Донецька область: окупанти поранили сім мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. За 24 грудня російські окупанти поранили сім мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному", - йдеться в повідомленні.
Голова Донецької ОВА також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
23 грудня російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення.