Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Причина припинення енергопостачання поки що не встановлена. Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район Донецької фільтрувальної станції і визначити причину та характер пошкоджень", - повідомив він.
Також він додав, що запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистарчить на кілька днів подачі за графіком.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено три приватні будинки