Донецкая фильтровальная станция снова обесточена - П.Жебривский

"Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажники нужно выйти в район Донецкой фильтровальной станции и определить причину и характер повреждений", - сообщил он.

Также он добавил, что запасов воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.

Как сообщал УНН, в результате обстрела Авдеевки повреждены три частные дома