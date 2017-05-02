Донецкая фильтровальная станция снова обесточена - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Донецкая фильтровальная станция снова обесточена. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажники нужно выйти в район Донецкой фильтровальной станции и определить причину и характер повреждений", - сообщил он.
Также он добавил, что запасов воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.
Как сообщал УНН, в результате обстрела Авдеевки повреждены три частные дома