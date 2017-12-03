Донецька фільтрувальна станція опинилася в зоні обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Донецька фільтрувальна станція знову опинилася в зоні сильних обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу комунального підприємства “Вода Донбасу”.
О 16.45 два боєприпаси потрапили на територію Донецької фільтрувальної станції — один біля прохідної, другий — біля гаражу. Уламками пошкоджені OSB-плити, які встановлені на вікна замість скла.
Наразі співробітники ДФС знаходяться в бомбосховищі.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі поранено та травмовано трьох українських військовослужбовців, також є поранені серед мирного населення. Про це повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО.